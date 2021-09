Champions, Malmoe-Juventus 0-1 e Villarreal-Atalanta 0-1. DIRETTA

La Juventus fa il suo esordio in Champions League contro gli svedesi del Malmoe e cerca il riscatto dopo il deludente avvio di campionato. I bianconeri, ancora fermi a 1 punto in Serie A, sono alla ricerca della prima vittoria stagionale. Quanto alla formazione, Massimiliano Allegri ritrova i sudamericani e opta per il 4-4-2, con Dybala al fianco di Morata in attacco e Cuadrado esterno di centrocampo. In difesa la coppia Bonucci-De Ligt. La gara è visibile in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). In Spagna tocca invece all'Atalanta impegnata contro il Villarreal detentore dell'Europa League: Gasperini schiera Malinovskyi al fianco di Zapata, con Pessina dietro le due punte. A sinistra rientra Gosens. Partita in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 (CHAMPIONS LEAGUE, LA GUIDA).