Griezmann, addio Barcellona: ufficiale il ritorno all'Atletico Madrid

L'attaccante francese Antoine Griezmann lascia il Barcellona e torna in prestito all'Atletico Madrid, due anni dopo aver lasciato la capitale spagnola per la Catalogna. "Riportiamo Antoine Griezmann all'Atletico Madrid - ha dichiarato il club madrileno in una nota sul proprio sito web - dopo aver raggiunto con l'FC Barcellona un accordo su un prestito di un anno con un'opzione di estensione per un altro anno, rinnovabile da ambo le parti".