Paralimpiadi Tokyo, l’Italia conquista altri 6 argenti

La spedizione azzurra arriva a quota 40 medaglie, superando il numero di quelle aggiudicate al termine di Rio 2016. Nuovo record europeo e medaglia per Assunta Legnante nel disco femminile F11 (atleti ipovedenti). Argento nel ciclismo per Fabrizio Cornegliani (nella H1), Luca Mazzone (nella H2), Francesca Porcellato (nella H1-3) e Giorgio Farroni (nella T1-2). Argento anche per Alberto Amodeo nei 400 stile libero di nuoto categoria S8, bronzo di Xenia Palazzo nei 400 sl femminile