Salernitana-Roma 0-4: video, gol e highlights della partita di Serie A

Poker della Roma sulla neopromossa Salernitana. Dopo un primo tempo in controllo ma con poche occasioni, i giallorossi trovano il gol per due volte a inizio secondo tempo con Pellegrini e Veretout: al 48’ Vina riceve il taglio in area di Pellegrini che calcia di sinistro sorprendendo Belec. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio, grazie a una bella azione tutta di prima e in velocità, chiusa con un assist di Mkhitaryan per Veretout, che conclude a rete. Al 69’ i giallorossi festeggiano il primo gol con la Roma di Abraham, che insacca il 3-0 con un destro molto potente l'angolino alla destra di Belec. Al 79’ c'è spazio anche per il poker, con Pellegrini che firma la doppietta con un gran tiro a giro dal limite. Seconda vittoria per la Roma che sale a quota 6 punti in classifica (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).