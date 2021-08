Gp Belgio, le qualifiche: pole a Verstappen, poi Russel e Hamilton

Nona pole in carriera per l'olandese della Red Bull. Quarto tempo per l'australiano della McLaren Daniel Ricciardo che si lascia alle spalle il tedesco dell'Aston Martin Sebastian Vettel e il francese dell'Alpha Tauri Pierre Gasly. Incidente in Q3 per Lando Norris e un infortunio al gomito che mette in dubbio la sua presenza nella gara di domani. Leclerc in decima posizione, Sainz dodicesimo

Entrambe le rosse escluse dalla Q3

Per Verstappen si tratta della nona pole in carriera i in Formula 1, ma la vera festa è di Russel, che con la Williams finora aveva sempre stentato anche in qualifica, oltre che in gara, e ha approfittato delle condizioni particolari per mettersi alle spalle quasi tutti i più forti del circus. Lontano dal compagno di squadra, Sergio Perez ha ottenuto il settimo tempo davanti a Valtteri Bottas, che però partirà 13/o per una penalizzazione. Questo consentirà a Charles Leclerc, escluso dalla Q3, di partire dalla decima posizione in griglia. Dodicesimo posto per l'altro ferrarista Sainz.