MotoGp Silverstone, qualifiche: Espargaro davanti Bagnaia e Quartararo

Lo spagnolo della Honda gira in 1'58"889 precedendo la Ducati di soli 22 millesimi e il leader del mondiale della Yamaha di 36. Ottavo tempo per Valentino Rossi, in sella alla Yamaha Petronas

Pol Espargaro partirà dalla pole nel MotoGP di Gran Bretagna. Lo spagnolo della Honda HRC in 1'58"889 condivide la prima fila con la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia e con la Yamaha di Fabio Quartararo, leader del mondiale. Quarto tempo per lo spagnolo della Ducati Jorge Martin che precede i connazionali Marc Marquez (Honda) e Aleix Espargaro (Aprilia). Ottavo tempo per Valentino Rossi, in sella alla Yamaha Petronas.