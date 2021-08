Paralimpiadi Tokyo: Gilli argento, bronzo a Morganti

Secondo posto per la ventenne nuotatrice di Moncalieri e terzo podio in questa edizione dei Giochi. Nel dressage individuale, invece, la 45enne di Castelnuovo di Garfagnana ha conquistato la terza posizione regalando all’Italia la prima medaglia al di fuori del nuoto

Prima medaglia non nel nuoto

La medaglia nell'equitazione vinta dalla 45enne di Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca, è stata la prima non nel nuoto per la spedizione azzurra. Per la nuotatrice ventenne di Moncalieri, in provincia di Torino, si tratta invece del terzo podio. In questi Giochi Gilli aveva già conquistato un oro e un argento.