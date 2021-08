Cagliari-Spezia 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Esordio con un pareggio per le squadre di Castori e Thiago Motta. Alla Sardegna Arena Gyasi sblocca al 7', poi i rossoblù sprecano più volte le occasioni per il pari andando sotto 2-0 dopo la rete di Bastoni. Ma in pochi minuti Joao Pedro prima accorcia e poi realizza il rigore del definitivo pari

È terminata 2-2 la partita tra Cagliari e Spezia, valida per la prima giornata del campionato di Serie A (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). I liguri passano in vantaggio al minuto 7 con Gyasi che riceve centralmente sui 30 metri, avanza e calcia col destro da posizione centrale battendo Cragno. Al 24’ palla gol per Walukiewicz che da pochi passi manda alto. Nel finale di primo tempo altre chance rossoblù con Deiola e Joao Pedro. Nella ripresa, al 58’ raddoppio spezzino: Amian crossa dalla destra: inserimento centrale di Bastoni che segna. Ma il Cagliari ci crede e al 62’ accorcia le distanze con Joao Pedro. Passano solo due minuti e viene fischiato un rigore per i sardi dopo un contatto Pavoletti-Zoet. Dagli undici metri ancora Joao Pedro non sbaglia. Rimonta completata per i padroni di casa e il match termina 2-2.