Udinese-Juventus 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Inizia con un pareggio (con rimonta subita) il campionato della Juventus. È finita 2-2 la partita tra Udinese e Juve, prima giornata del campionato di Serie A (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Prima del match fa discutere l'esclusione dai titolari di Cristiano Ronaldo, con il portoghese che inizia in panchina per "una scelta condivisa" con lo staff. La Juve va subito in vantaggio con Dybala al minuto 2 su assist di Bentancur. Al 23’ il raddoppio con Cuadrado ispirato da Dybala. Nel secondo tempo c’è subito un rigore per l’Udinese che accorcia con Pereyra. Poco dopo Morata colpisce il palo con un colpo di testa. Al 59esimo Cristiano Ronaldo fa il suo ingresso in campo e prima di entrare scambia un abbraccio con Allegri. Altro palo per la Juve al minuto 66 con Bentancur con una botta da fuori area. I padroni di casa pareggiano all’82: errore di Szczesny che perde palla pressato da Okaka e da pochi passi Deulofeu realizza. La Juve al 95’ segna con Cristiano Ronaldo ma il Var annulla per fuorigioco. E il match finisce in parità.