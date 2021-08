Serie A, Bologna-Salernitana 3-2: video e highlights della partita

Al Dall'Ara i padroni di casa battono in rimonta la neopromossa. Dopo le espulsioni di Strandberg e Soriano, gli uomini di Castori vanno in vantaggio con un rigore di Bonazzoli. Pareggia subito De Silvestri, Mamadou Coulibaly riporta avanti i suoi ma Arnautovic fa 2-2. Al 76' la doppietta di De Silvestri vale la rimonta. Espulso anche Schouten nel finale

È terminata 3-2 la partita tra Bologna e Salernitana, valida per la prima giornata del campionato di Serie A ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Sotto due volte a inizio ripresa, i padroni di casa rimontano e sorpassano in due minuti tra il 30' e il 32' del secondo tempo. Pochissime emozioni nel primo tempo. L'episodio che cambia indirizzo alla partita arriva al minuto 34': tiro dal limite di Arnautovic, stoppato con un braccio da Strandberg, che già ammonito rimedia il cartellino rosso. Nella ripresa Soriano colpisce con una gomitata Djuric: espulsione e rigore, che Bonazzoli trasforma al 7' dopo lungo consulto Var, per il vantaggio ospite. La squadra di Mihajlovic pareggia al 59’ con il colpo di testa De Silvestri su corner di Sansone. La Salernitana torna avanti al minuto 70 con un tocco a giro di Coulibaly. Arnautovic pareggia al 74' e due minuti dopo De Silvestri segna doppietta e vantaggio. Nel finale esploso anche Schouten ma il Bologna riesce a difendersi nei 6 minuti di recupero e porta a casa 3 punti ( IL PAREGGIO 2-2 TRA UDINESE E JUVENTUS ).

Il tabellino: Bologna-Salernitana 3-2

Reti: 52' Bonazzoli (rig.), 59' De Silvestri, 70' Coulibaly, 74' Arnautovic, 77' De Silvestri

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey (11' st Vignato), Dominguez (41' st Svanberg), Schouten, Soriano, Orsolini (40' st Skov Olsen), Arnautovic (41' st Van Hooijdonk), Barrow (11' st Sansone) All.: Mihajlovic

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec, Gyomber, Strandberg, Jaroszynski (37' st Schiavone), Kechrida (31' st Zortea), Mamadou Coulibaly, Lassana Coulibaly (31' st Bogdan), Capezzi (37' st Obi), Ruggeri, Bonazzoli, Djuric (19' st Simy) All.: Castori.

Arbitro: Rapuano di Rimini

Ammoniti: Strandberg, Soriano, Bonifazi, Sansone per gioco scorretto; Schouten per comportamento non regolamentare

Espulsi: Strandberg al 34' per doppia ammonizione, Soriano al 5 del st' per doppia ammonizione, 44' st Schouten per doppia ammonizione