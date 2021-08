Calcio, vigilia di Ferragosto di amichevoli per la Serie A

È una vigilia di Ferragosto di amichevoli precampionato per il calcio italiano, in attesa del via ufficiale alla prossima stagione con la prima giornata di Serie A prevista per il prossimo 21 agosto (IL CALENDARIO). Tutte e 5 le partite in programma sono trasmesse da Sky in diretta, con il Napoli di Luciano Spalletti che apre il pomeriggio alle 17:30 contro il Pescara. Un'ora più tardi è il turno dell'Inter contro gli ucraini della Dinamo Kiev, mentre alle 20:30 sono in programma Milan-Panathinaikos e Juventus-Atalanta. Un quarto d'ora dopo, alle 20:45, la Roma di Mourinho chiude il programma contro il Raja Casablanca.