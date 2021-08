MotoGp, Vinales non correrà il Gp d'Austria per motivi disciplinari

Maverick Vinales non parteciperà al Gp d'Austria, nella seconda prova consecutiva del Motomondiale a Spielberg. La decisione è stata annunciata dal team Yamaha per motivi disciplinari. Secondo la squadra giapponese, il pilota "avrebbe agito per danneggiare il motore della sua Yzr-M1 durante il Gp di Stiria" ( GLI HIGHLIGHTS ).

La rottura

Come riporta SkySport, dopo l'analisi della telemetria la Yamaha ha ritenuto che lo spagnolo, nella scorsa gara, abbia operato in modo irregolare (pericoloso) con azioni che non è stato in grado di giustificare. Tra queste, l'essersi ritirato un giro prima della fine per poi mettersi davanti al box e aprire il gas volontariamente. Vinales, fa sapere il team, "non verrà sostituito al Gp d'Austria" e "le decisioni in merito alle gare future saranno prese dopo analisi più dettagliate della situazione e ulteriori discussioni tra Yamaha e il pilota".