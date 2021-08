Olimpiadi, Malagò: "Jacobs accusato di doping? Dispiacere e imbarazzo"

“Le considerazioni di alcuni vostri colleghi sono veramente fonte di grande dispiacere e anche imbarazzo sotto tutti i punti di vista”. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato così in un'intervista radiofonica le velate accuse di doping avanzate dalla stampa estera, in particolare da Stati Uniti e Regno Uniti, verso Marcell Jacobs, il campione medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. “Dispiace - ha aggiunto Malagò - che qualcuno dimostri di non saper accettare la sconfitta. Ha risposto bene Paolo Camossi, allenatore di Marcell. Parliamo di atleti che vengono sottoposti quotidianamente ai controlli antidoping e quando fanno un record tutto si raddoppia. Il numero dei test è impressionante. Per questo la mia è una difesa a spada tratta di Marcell” (LO SPECIALE TOKY0 2020 – IL MEDAGLIERE – LE MEDAGLIE DELL’ITALIA).