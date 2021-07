Wimbledon, Djokovic in semifinale. Attesa per Berrettini- A. Aliassime

Il serbo vince agevolmente in tre set contro l'ungherese, n. 48 al mondo. Negli altri quarti l'azzurro sfida il canadese, Federer opposto al polacco Hurkacz. In corso anche il match Khachanov-Shapovalov

Novak Djokovic batte Marton Fucsovics in tre set (6-3, 6-4, 6-4) e accede alla semifinali di Wimbledon. Agevole il successo del serbo, leader della classifica Atp, contro l’ungherese, n. 48 al mondo. Attesa per il quarto di finale tra Matteo Berrettini, n. 9 del ranking Atp, e il canadese Félix Auger-Aliassime, n. 19 al mondo. Si giocherà al termine dell’altro incontro dei quarti, tuttora in corso, fra il russo Karen Khachanov (n. 29) e il canadese Denis Shapovalov (n. 12). Sul campo principale invece l’incrocio fra lo svizzero Roger Federer (n. 8) e il polacco Hubert Hurkacz (n. 18).