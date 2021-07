Euro 2020, Luis Enrique: in finale tiferò per l’Italia

Il ct della Spagna non perde la sua sportività nonostante la delusione per la semifinale persa contro gli azzurri a Euro 2020. In vista della finale di domenica a Wembley dice: "Mi dispiace per l’Inghilterra, ma tiferò Italia"

“Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Complimenti all’Italia". Luis Enrique, coach spagnolo, ha accarezzato in più occasioni la vittoria sull’Italia. L’ex allenatore della Roma non l’avrebbe forse demeritata ma l’immagine che resta è una sola. E mostra la sua delusione dell’allenatore delle ‘Furie rosse’ dopo il rigore fallito da Morata che ha spalancato le porte alla vittoria degli Azzurri. Luis Enrique nonostante il rammarico per la finale sfumata è soddisfatto della prestazione dei suoi: “Alla squadra come voto do un nove”.