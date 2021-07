Wimbledon, Berrettini-Ivashka 6-4, 6-3, 6-1: l'azzurro ai quarti

L'Azzurro accede ai quarti di finale del torneo inglese per la prima volta in carriera. Ora lo attende uno tra Zverev e Auger Aliassime. Nel pomeriggio sul Centrale tocca a Lorenzo Sonego affrontare Roger Federer

Matteo Berrettini batte Ilya Ivashka (6-4, 6-3, 6-1), numero 79 del ranking, e accede ai quarti di finale del torneo di Wimbledon: è la prima volta in carriera. Ora lo attende uno tra Zverev e Auger Aliassime. Nel pomeriggio sul Centrale tocca a Lorenzo Sonego affrontare Sua Maestà Roger Federer (match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis).

L'impresa di Berrettini

Una partita praticamente perfetta per Berrettini, che ha battuto in un'ora e 46' di gioco il suo avversario. È per la prima volta tra i migliori 8 al Championships, la quarta in uno Slam. L'Azzurro è inoltre il terzo giocatore italiano ai quarti di Wimbledon dopo Panatta (1979) e Sanguinetti (1998).