Torneo Wimbledon 2021, vince Fognini. Gli italiani in campo oggi

Il tennista ligure, dopo aver vinto i primi due set ieri contro lo spagnolo Ramos-Vinolas, completa l’opera vincendo anche il terzo e decisivo set. Oggi gioca anche Salvatore Caruso contro il quotato Marin Cilic. In campo anche Sonego contro Sousa, Musetti contro Hurkacz e Mager contro Londero. Per quanto riguarda le donne, attesa per Trevisan contro Vesnina e Paolini contro Petkovic. Ieri, delusione per l’eliminazione di Jannik Sinner

Inizia con la vittoria di Fabio Fognini la seconda giornata a Wimbledon per gli atleti italiani. Il ligure, che ieri aveva vinto i primi due set contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, conclude il match con il risultato di 7-6, 6-2, 6-4. Oggi in campo tanti altri azzurri: Salvatore Caruso in un match quasi proibitivo contro il croato Marin Cilic, già finalista del torneo in passato. Debutta anche Lorenzo Sonego, reduce dalla finale persa a Eastbourne contro De Minaur: per lui c’è il portoghese Pedro Sousa. Gioca anche Lorenzo Musetti, che incrocerà il polacco Hubert Hurkacz. L’ultimo italiano in campo è Gianluca Mager, impegnato con Juan Ignacio Londero. Nel tabellone femminile, tocca a due delle tre azzurre in tabellone: Martina Trevisan contro Elena Vesnina e Jasmine Paolini contro la tedesca Andrea Petkovic.