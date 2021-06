Wimbledon 2021, Djokovic passa al 2° turno. In campo Sinner e Seppi

Dopo il rinvio del programma a causa della pioggia, cinque azzurri in campo: aprono il programma Sinner-Fucsovics (diretta Sky Sport Tennis) e Seppi-Sousa (Sky Sport Arena). Più tardi Travaglia, Fognini e Cecchinato. Sotto il tetto del Centrale, Nole perde un set con Draper ma poi vince per 4-6, 6-1, 6-2, 6-2

Al via il torneo di Wimbledon 2021, seppur con qualche ora di ritardo a causa della pioggia. Il primo match nel Centrale ha visto la vittoria di Novak Djokovic su Draper per 4-6, 6-1, 6-2, 6-2. Verso le 17 ha smesso di piovere su Londra, e sono entrati in campo Sinner che sfida Fucsovics (diretta Sky Sport Tennis), e Seppi che affronta Sousa (Sky Sport Arena). In calendario oggi per l’Italia anche Martinez-Travaglia, Fognini-Ramos Vinolas e Cecchinato-Broady. Il torneo in diretta su Sky Sport, con 9 canali dedicati (IL RACCONTO DELLA GIORNATA).