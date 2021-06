Olimpadi di Tokyo, Larissa Iapichino infortunata: non va ai Giochi

La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May e allenata dal padre Gianni, si è fatta male ai campionati italiani di Rovereto

Brutta sorpresa per la rappresentativa italiana alle Olimpiadi di Tokyo in programma dal 23 luglio: della squadra azzurra non farà parte Larissa Iapichino. La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May e attualmente allenata dal padre Gianni Iapichino, si è infatti infortunata in modo serio ai campionati italiani dei giorni scorsi di Rovereto. Larissa è primatista mondiale U20 indoor del lungo.