MotoGp Olanda: vince Quartararo, secondo Viñales. Cade Rossi

Fabio Quartararo vince il Gp di Assen in Olanda. Una gara dominata dal pilota francese che soltanto nei primi giri ha sofferto gli attacchi dell'italiano Bagnaia. Con la Yamaha ufficiale, Quartararo è alla quarta vittoria in questo motomondiale ed è sempre più leader della classifica generale. Con lui sul podio salgono il compagno di squadra Maverick Viñales, in seconda posizione, e Joan Mir in terza. Continua la stagione nera di Valentino Rossi, caduto a pochi giri dall'inizio. Il primo degli Italiani è dunque Francesco "Pecco" Bagnaia con la Ducati: per lui c'è il sesto posto. Non bene neppure Marc Marquez, che non riesce a bissare il successo del Sachsenring e arriva settimo.