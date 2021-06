Calcio, la Uefa abolisce la regola dei gol in trasferta dal 2021-22

Rivoluzione nel mondo del calcio. Dalla prossima stagione (2021-22), non sarà più valida la regola dei gol in trasferta in tutte le competizioni per club della Uefa. La norma, presente sin dal 1965, prevede che le reti segnate fuori casa valgano doppio quando le due squadre contendenti abbiano segnato lo stesso numero di volte fra andata e ritorno. In caso di parità di reti, si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti e, se necessario, i rigori.