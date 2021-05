I lagunari pareggiano 1-1 la gara di ritorno dopo essersi imposti per 1-0 all'andata e ritrovano la massima serie dopo 19 anni

Il Venezia è promosso in serie A, dove ritorna dopo 19 anni di assenza. La squadra lagunare ha pareggiato 1-1 con il Cittadella, che aveva battuto all'andata per 1-0, conquistando così l'accesso alla massima serie. Al gol del Cittadella di Proia, ha risposto per i padroni di casa nel finale Bocalon.