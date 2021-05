Inter, Inzaghi verso la panchina dei nerazzurri

Gran movimento nelle panchine della Serie A. Dopo la Juventus, che attende solo la firma per far tornare a Torino Massimiliano Allegri, anche l'Inter sembra già pronta per sostituire l'erede di Antonio Conte. Come riferito da SkySport , Simone Inzaghi è infatti vicino a passare dal rinnovo con la Lazio a diventare il successore del tecnico leccese sulla panchina dei nerazzurri. La cena di ieri sera con il patron biancoceleste Claudio Lotito sembrava aver fatto tornare il sereno nella Capitale, ma così non sembra essere stato: un sorpasso nerazzurro all'ultima curva, con il club che ora è pronto a chiudere l'accordo con la società milanese. Con tanto di contratto già pronto, un biennale da circa 4 milioni di bonus più uno di bonus, intorno al doppio di quanto avrebbe messo sul piatto la Lazio.

Si attende la firma

leggi anche

Juventus, Allegri nuovo allenatore. Pirlo esonerato

"Nuovo allenatore? Entro stasera ci arriviamo. Ufficiosamente forse ce la facciamo" ha ammesso l'ad Beppe Marotta durante "Lo sport che verrà", evento organizzato dal Foglio Sportivo. Parole che suonano come una conferma: l'annuncio ancora non c'è, ma potrebbe arrivare già venerdì. Con Allegri verso la Juve, Inzaghi è infatti diventato il principale obiettivo della dirigenza interista, scartando altre opzioni come Sarri e Mihajlovic, ipotesi rimaste sullo sfondo. Nel giro di 24 ore, così, i nerazzurri potrebbero aver già definitivamente voltato pagina dopo l'addio di Conte. E lo stesso tecnico ha oggi salutato il mondo interista, con un lungo post su Instagram: "Abbiamo riportato lo scudetto all'Inter dopo 11 anni, ma soprattutto riportato l'Inter nel posto dove merita di stare per storia e tradizione", le sue parole. "Che percorso in questi due anni! Grazie a chi ha reso possibile tutto questo! Calciatori, staff, presidente, dirigenti e tutte quelle persone che ci hanno aiutato e supportato in questi due anni".