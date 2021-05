Europa League, stasera la finale Villarreal-Manchester United

Il match che assegna il trofeo si disputa allo stadio di Danzica alla presenza di 9.500 spettatori, il 25% della capienza come stabilito dalle autorità polacche. Per gli spagnoli si tratta della prima finale europea della sua storia anche se Emery ha già conquistato il trofeo per tre volte sulla panchina del Siviglia. Solskjaer cerca invece il suo primo titolo da quando è allenatore dei Red Devils

Si disputa questa sera a Danzica, in Polonia, la finale di Europa League tra il Villarreal guidato da Unai Emery e il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Il pubblico sarà presente ma contingentato: lo stadio potrà accogliere fino a 9.500 spettatori, ovvero circa il 25% della sua capienza, come deciso dalle autorità polacche. Il fischio d'inizio è alle ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e sul canale 251 di Sky.

La sfida Emery-Solskjaer leggi anche Superlega: Uefa apre procedimento contro Juve, Barça e Real Per il Villarreal si tratta della prima finale europea della sua storia, ma il suo allenatore ha già portato a casa il trofeo per tre edizioni consecutive dal 2014 al 2016 sulla panchina del Siviglia. Situazione opposta per Solskjaer, a caccia del suo primo trofeo da allenatore – ne ha conquistati ben 15 da giocatore proprio con la maglia dello United - ma alla guida dei leggendari Red Devils, tra le squadre più blasonate d’Europa e vincitrice dell’Europa League nel 2017. Le regole per il pubblico nello stadio La Uefa ha precisato, a proposito dalle regole sul Covid, che "i tifosi provenienti dall'estero dovranno rispettare le restrizioni per l'ingresso nel Paese e i requisiti in vigore al momento della finale. Non sono previste deroghe per i possessori dei biglietti. L'accesso allo stadio sarà garantito nel rispetto delle leggi locali. I requisiti saranno confermati dalle autorità locali questa settimana e possono prevedere l'obbligo di esibire un certificato di vaccinazione o un test negativo al Covid-19".

La probabile formazione del Villarreal Per Emery, senza gli infortunati Foyth, Iborra e Chukwueze, l'unico dubbio è per l'attacco, dove Paco Alcacer è leggermente favorito su Carlos Bacca per affiancare Gerard Moreno. Nel 4-4-2 disegnato da Emery Gaspar e Pedraza agiranno da terzini, in mezzo alla difesa gli intoccabili Raul Albiol e Pau Torres. Yeremi Pino e Manu Trigueros gli esterni di centrocampo, mentre in mezzo ci saranno Capoue e Dani Parejo.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremi Pino, Capoue, Dani Parejo, Trigueros; Alcacer, Gerard Moreno. All. Emery