Crotone-Verona 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Ultimo match della 36esima giornata del campionato di Serie A. Nel posticipo del lunedì, il Crotone ha battuto 2-1 il Verona. È stata una sfida piacevole tra due squadre che non avevano più niente da chiedere alla classifica, con i calabresi già retrocessi e i veneti già salvi (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Allo Scida la squadra di Cosmi parte forte e sblocca il match dopo appena 2 minuti grazie a Ounas che sfrutta un bell'assist di Simy per battere Pandur. Nella ripresa i padroni di casa raddoppiano al 75esimo con Messias. Il Verona accorcia nel finale grazie ad una autorete di Molina ma non basta. In pieno recupero espluso Juric.

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.