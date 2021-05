Europa League, in corso Roma-Manchester United 0-1: risultato live

All’Olimpico in corso la semifinale di ritorno di Europa League tra Roma e Manchester United. Red Devils in vantaggio per 1-0 con gol di Cavani al 39'. Ai giallorossi servirebbe un'impresa per arrivare in finale: l’andata all’Old Trafford, infatti, è finita 6-2 per i Red Devils. Per provare a rimontare il risultato, Fonseca - che a fine stagione lascerà il posto a Mourinho - cambia modulo e schiera un 4-2-3-1 con Mkhitaryan, Pellegrini e Pedro alle spalle di Dzeko. Solskjaer risponde con Bruno Fernandes, Cavani e Pogba. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 (HIGHLIGHTS EUROPA LEAGUE).