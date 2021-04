Bayern Monaco, Julian Nagelsmann è il nuovo allenatore

Il tecnico lascerà il Lipsia, con cui ha provato per due stagioni a insidiare il dominio dei bavaresi. Prenderà il posto di Flick, che lascerà il 30 giugno, dopo aver vinto quasi tutto il possibile in due anni

Il Bayern Monaco ha scelto. Dopo l'addio di Flick, sarà Julian Nagelsmann il nuovo allenatore dei bavaresi per la prossima stagione. Lo ha annunciato il club stesso sul suo sito. Nagelsmann, 33 anni, lascia il Lipsia e si lega ai campioni di Germania con un contratto da 5 anni. Il giovane tecnico si trasferirà a Monaco il prossimo primo luglio in vista della nuova stagione, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026.

Con Flick due stagioni esaltanti

il cambio di panchina arriva dopo che l'attuale allenatore Hans-Dieter Flick ha chiesto di risolvere il suo contratto il prossimo 30 giugno, due anni prima della scadenza, nonostante il più che probabile secondo titolo di campione di Germania sia in arrivo dopo che la sua prima stagione da subentrate sulla panchina del Bayern si era conclusa con il successo in Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania.

Nagelsmann, giovane e predestinato

Classe '87, Julian Nagelsmann è uno dei più giovani allenatori d'Europa. Aveva solo 29 anni quando gli fu affidata la panchina dell'Hoffenheim che ha portato in Champions League per due stagioni di fila prima di passare al Lipsia e provare a insidiare lo strapotere del Bayern, chiudendo al terzo posto lo scorso campionato e salendo al secondo in questa stagione ancora da concludere.