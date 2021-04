Premier League, il Tottenham esonera Mourinho dopo l'ultimo pareggio

Sulla decisione pesano i deludenti risultati in Premier League per gli Spurs, ora settimi con cinque punti di ritardo sul quarto posto. Per la società è fondamentale il raggiungimento di un piazzamento valido per la Champions

L'esonero dopo i deludenti risultati in Premier

Dietro la decisione ci sono, in generale, i deludenti risultati in Premier League per gli Spurs, ora settimi con cinque punti di ritardo sul quarto posto. Per il club il raggiungimento di un posto in classifica che valga la Champions è un obiettivo fondamentale. Il Tottenham affronterà domenica prossima il Manchester City, nella sfida finale per la Coppa di Lega, altro traguardo importante per il Tottenham.