L'attaccante dell'Arsenal Aubameyang ha contratto la malaria

Il giocatore si è ammalato durante il viaggio in Gabon per una serie di partite con la sua nazionale a fine di marzo. L'annuncio lo ha dato lui stesso dal suo profilo Instagram. Non è stato reso noto quando la stella dell'Arsenal tornerà a disposzione del suo allenatore

L'attaccante dell'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ha rivelato di aver contratto la malaria durante il viaggio in Gabon in occasione di una serie di partite con la sua nazionale a fine di marzo. L'attaccante gabonese ha saltato la partita vinta per 3-0 dall'Arsenal contro lo Sheffield United domenica scorsa in Premier League ed salterà anche il ritorno dei quarti di finale di Europa League questa sera a Praga contro lo Slavia.