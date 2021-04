Europa League, Ajax-Roma 0-0: DIRETTA

Alla Johan Cruijff Arena la squadra di Fonseca - dopo aver eliminato Braga e Shakhtar Donetsk - gioca l'andata dei quarti di finale contro gli olandesi. I giallorossi schierano Dzeko in attacco dal 1' con alle sue spalle Pellegrini e Pedro. Hag in difesa mette Tagliafico sulla sinistra, in attacco Tadic agirà da "falso nueve" con Neres e Antony ai fianchi. La partita in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

La Roma, unica italiana rimasta in Europa League, gioca la partita di andata dei quarti di finale contro l’Ajax. Dopo aver eliminato Braga e Shakhtar Donetsk, la squadra di Fonseca affronta gli olandesi dalle 21 alla Johan Cruijff Arena. Il 15 aprile il match di ritorno allo stadio Olimpico. I giallorossi schierano Dzeko in attacco e Diawara al posto di Villar a centrocampo con Veretout. Lancieri in formazione tipo con i velocissimi Antony e Neres in attacco. La partita è visibile su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD e in chiaro su TV8 (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).