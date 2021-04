Gareth Bale: "Gli alieni esistono, ho visto un Ufo"

"Gli alieni? Esistono al 100% ne sono convinto". Così il giocatore del Tottenham, in un’intervista sui canali ufficiali della squadra inglese con il compagno Joe Rodon, che invece si è mostrato più scettico

"Gli alieni? Esistono al 100% ne sono convinto". Una risposta che non lascia spazio a dubbi quella del giocatore del Tottenham Gareth Bale, che in un’intervista sui canali ufficiali della squadra inglese insieme con il compagno Joe Rodon ha risposto a una serie di domande sui temi più disparati. "Ci sono video che ha pubblicato direttamente il governo degli Stati Uniti, non sono fake" ha affermato Bale, che ha anche sostenuto di aver visto un ufo. Più scettico il collega Rodon, nonostante i tentativi di Bale di convincerlo della sua teoria.