Il Parma Calcio presenta il nuovo Stadio Tardini

Un nuovo teatro per rinnovare il Tardini. “Uno Stadio per Parma, ispirato da Parma”. Con questo slogan il Parma Calcio 1913 ha svelato sul suo sito il concept dell’ambizioso progetto di rinnovamento dello Stadio Tardini, fortemente voluto dal Presidente Kyle Krause, con la volontà di consegnare alla città, al Parma Calcio e ai suoi tifosi un impianto di nuova generazione, si legge sul sito del club. "Il club crociato ha voluto presentare alla città e ai suoi tifosi quello che è il concept di uno stadio innovativo, inclusivo, ecosostenibile e multifunzionale. Quello di oggi è solo un primo step, in attesa di ultimare il progetto vero e proprio che verrà depositato entro circa un mese. Tutto questo di pari passo al dialogo incessante tra il Parma Calcio e tutte le parti in causa: istituzioni, cittadini, tifosi e associazioni", prosegue la nota.