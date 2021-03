L'estremo difensore punito per l'espressione blasfema pronunciata lo scorso 19 dicembre in occasione della gara contro il Parma

Gigi Buffon salterà il derby della Mole per squalifica. La Corte Federale d'Appello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale e ha deciso di punire l'estremo difensore con un turno di stop per l'espressione blasfema pronunciata lo scorso 19 dicembre in occasione della gara contro il Parma.