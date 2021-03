Covid, l’ex stella Nba Magic Johnson vaccinata a Los Angeles

"Sono felicissimo di aver fatto uno degli ultimi passi per proteggere me e la mia famiglia dal Covid-19. Grazie al Sindaco Eric Garcetti per aver creato spazi adibiti alle vaccinazioni in tutta la città, specialmente nelle comunità afroamericane". Con queste parole, pubblicate sul suo profilo Instagram, Earving "Magic" Johnson ha descritto le sue sensazioni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer, insieme a Arsenio Hall e Danny Trejo (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - QUANDO MI VACCINO? - I NUMERI DELLA PANDEMIA).

La vaccinazione

L'ex stella NBA, 61 anni, è stata vaccinata mercoledì, presso il centro adibito all'interno della University of Southern California, a circa 5 chilometri a sud ovest di Dotwntown Los Angeles. Un gesto estremamente importante visto il forte desiderio di tornare alla normalità dopo un lungo periodo di distanziamento sociale, utilizzo di mascherine e attenzione estremamente elevata.