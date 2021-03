Al via la "Settimana Internazionale Coppi e Bartali": le tappe

Sei tappe in cinque giorni per un totale di poco meno di 740 km. Sono questi i numeri della “Settimana Internazionale Coppi e Bartali”, la gara ciclistica che omaggia i due grandi campioni sportivi e che è iniziata oggi, 23 marzo, per concludersi sabato 27.

Cinque tappe

La gara si articola in cinque tappe, la prima delle quali è divisa a sua volta in due semitappe a Gatteo, che da ormai diversi anni ospita la giornata di apertura.

Domani si andrà da Riccione a Sogliano al Rubicone, giovedì sono invece previsti 145 km con partenza e arrivo a Riccione, venerdì tocca al circuito di San Marino, mentre il gran finale è previsto sabato 27 con la tappa di Forlì di 166 km.