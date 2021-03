“Keep Racism Out”, la Lega Serie A si schiera contro il razzismo

I 20 club del campionato di calcio e l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno promosso una serie di iniziative a sostegno di una campagna per contrastare ogni forma di discriminazione. Già lanciato il kit speciale su Fifa 2021: i giocatori di tutto il mondo possono già utilizzare la divisa speciale dedicata all’evento per la propria squadra

“Keep Racism Out”: è questo il titolo della campagna promossa dalla Lega Serie A e dall’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri: l’obiettivo è quello di combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione nel calcio. Grazie al supporto e alla partecipazione dei 20 club associati è dunque partita una serie di iniziative. Tra queste c’è stato il lancio del kit ufficiale “Keep Racism Out” all’interno di uno dei videogiochi più celebri: Fifa 2021. In particolare, nella modalità di gioco Fifa Ultimate Team, tutti i gamer del mondo possono già ottenere la speciale divisa dedicata all’evento ed utilizzarla per la propria squadra. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A )

Il video girato dai calciatori di Serie A

Non soltanto il lancio del kit su Fifa 2021: tutti i club di Lega Serie A, insieme, attraverso i propri protagonisti, hanno lanciato per la prima volta un messaggio forte contro il razzismo attraverso un video che sancisce la volontà precisa di un impegno condiviso. 20 calciatori rappresentativi, uno per ciascuno dei club, hanno pronunciato un messaggio chiaro di inclusione e lotta al razzismo. Un video nato per essere pubblicato anche su YouTube, su tutti i canali ufficiali di Lega Serie A e su tutti i profili social media dei 20 club.