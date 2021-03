Addio a Sabine Schmitz, la pilota tedesca aveva 51 anni

La pilota tedesca Sabine Schmitz è morta 51 anni. Lottava contro il cancro dal 2017. In pista era conosciuta come la “Queen of the Nurburgring", ed è diventata famosa anche per il suo ruolo in Top Gear della BBC, dove è apparsa per la prima volta nel 2004. Sabine è diventata popolare soprattutto per la guida della BMW M5 "Ring Taxi" lungo i 20,8 km del Nürburgring Nordschleife. Secondo le sue stime ha effettuato oltre 30.000 giri di pista, aumentando di 1200 circa ogni anno. La sua familiarità col circuito le è valso il titolo di "Regina del Nürburgring". Lo staff del circuito tedesco ha confermato la sua scomparsa su Twitter: “Il Nurburgring ha perso la sua pilota più famosa. Ci mancherà la tua allegria”.