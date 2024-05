Dinamo Bucarest, acquistato Edgar Ié ma al suo posto gioca il gemello

Quando la realtà è supera la finzione. È il caso della vicenda che ruota intorno ai calciatori Edgar ed Edelino Ié, due gemelli 30enni della Guinea-Bissau. Edgar ha firmato un contratto con la Dinamo Bucarest, forte della sua esperienza internazionale e un passato nelle giovanili di Sporting Lisbona e Barcellona, ma a giocare avrebbe mandato il fratello. Lo scorso febbraio il club romeno che milita nella prima divisione romena, ha annunciato l'ingaggio di Edgar Ié, difensore titolare della nazionale della Guinea-Bissau, ma dopo qualche mese, visti gli scarsi risultati, è emersa un'ipotesi surreale: in Romania è arrivato il gemello meno noto Edelino.

Cosa rischia la squadra

Sul possibile scambio di persona al momento sono in corso delle indagini, ma se venisse confermata la sostituzione dei due fratelli, anche il club potrebbe farne le spese. La Dinamo, attualmente in lotta per non retrocedere, potrebbe perdere gli 8 punti conquistati nelle cinque partite in cui Iè è andato in campo, una penalizzazione che potrebbe risultare fatale. Intanto il club, che ritiene di essere vittima di una truffa, è corso ai ripari, chiedendo al calciatore di sottoporsi al test del Dna per chiarire la sua identità e per dimostrare la sua estraneità ai fatti.