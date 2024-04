Supercoppa d’Arabia, calciatore dell’Al-Ittihad preso a frustate

Incredibile quanto successo in Arabia al termine della finale di Supercoppa tra Al-Ittihad e Al-Hilal: un tifoso infuriato ha frustato un calciatore dell’Al-Ittihad, il marocchino Abderrazak Hamdallah. Era stato lui, tra l’altro, a siglare l’unico gol per suoi nel 4-1 finale con cui si è imposta la squadra di Milinkovic-Savic. Ciò però non è bastato per placare l’ira del tifoso che prima ha discusso e poi ha preso a frustate il calciatore.