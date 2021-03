Champions League, Psg-Barcellona 1-1 e Liverpool-Lipsia 2-0. VIDEO

Paris Saint Germain e Liverpool raggiungono Porto ( che ha sconfitto la Juve ) e Borussia Dortmund ai quarti di finale di Champions League. Nella partita di ritorno degli ottavi ai francesi, forti del 4-1 dell’andata, basta l’1-1 per eliminare il Barcellona e passare il turno. A Budapest, invece, tra Reds e Lipsia finisce esattamente come tre settimane fa: 2-0 per gli inglesi, ancora con le firme di Salah e Manè ( GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE ).

La cronaca di Psg-Barcellona (GLI HIGHLIGHTS)

Non riesce l’impresa al Barcellona, chiamato a rimontare il 4-1 subito al Camp Nou nella gara d'andata. A Parigi infatti finisce 1-1 e a passare il turno è il Paris Saint Germain. A sbloccare il risultato, al 31’, sono gli uomini di Pochettino: su rigore, Mbappé non sbaglia e porta i padroni di casa in vantaggio. Pochi minuti dopo, al 37’, un super gol di Leo Messi riaccende le speranze del Barça: tiro di sinistro da fuori area che s’infila sotto la traversa. Prima dell’intervallo i blaugrana hanno l’occasione per portarsi in vantaggio: Griezmann atterrato da Kurzawa in area, l’arbitro assegna il rigore. Sul dischetto va Messi: mancino potente ma troppo centrale, Navas riesce a deviare col ginocchio sulla traversa. Il primo tempo finisce 1-1. Nella ripresa il Barcellona prova a rendersi pericoloso in diverse occasioni, ma il Psg resiste e il risultato non cambia. Ai quarti approdano i francesi.