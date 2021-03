Atletica, Europei indoor: Jacobs oro nei 60 metri con record italiano

Marcel Jacobs era tra i favoriti della gara dei 60 metri degli Europei indoor di Torun e non ha tradito le attese mettendo tutti in fila, a partire dal tedesco Kranz, che aveva il miglior tempo dell'anno, e dal campione uscente Volko. Oro con un vantaggio enorme se misurato sulla breve distanza percorsa, un 6"47 che è nuovo primato italiano, record mondiale stagionale e quarto crono di sempre, con Kranz secondo a 6"60.

Italiano nato a El Paso (Texas)

Una grande impresa del poliziotto azzurro nativo di El Paso (la mamma, sposata con un texano, è tornata in Italia quando Marcell era ancora bambino) e che dal 2018 si è trasferito da Desenzano sul Garda a Roma per potersi allenare al meglio. Il suo tecnico è l'ex iridato del triplo indoor Paolo Camossi, ma nel suoi miglioramenti recenti, e nell'oro di oggi, c'è la mano anche di un mental coach con il quale Jacobs lavora da qualche tempo e grazie al quale non sente più quella pressione che a volte, in passato quando gareggiava anche nel salto in lungo, gli aveva impedito di rendere al meglio. Prima di lui, l'Italia aveva conquistato soltanto una medaglia d'oro in questa specialità agli Europei indoor, con Stefano Tilli a Budapest nel 1983.

Speranze per i 100 metri a Tokyo

Il tempo di Jacobs è soltanto cinque centesimi superiore al record europeo del britannico Dwain Chambers, il 6"42 di Torino 2009, e miglioradi 4 il 6"51 di Michael Tumi come primato nazionale che resisteva dal 2013. Ed è soprattutto una prestazione che in chiave 100 metri apre scenari fin qui inesplorati per l'azzurro che vanta un personale di 10"03. E ora è lecito sognare anche in prospettiva Tokyo.