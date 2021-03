Serie A, Cagliari-Bologna 1-0: video, gol e highlights

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori

Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari, che dall’arrivo di Semplici al posto di Di Francesco ha messo insieme sei punti in tre partite ed è tornato a guardare la classifica con rinnovata fiducia ( LA CLASSIFICA DELLA SERIE A – TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A )

Rugani la sblocca nel primo tempo

Rinfrancato dal ritorno alla vittoria contro il Crotone e dal cambio di allenatore, il Cagliari parte forte e nel primo tempo colleziona calci d’angolo e punizioni sulla trequarti. Da uno di questi corner, al 19’, arriva il Il vantaggio, con Rugani che incorna di testa la palla calciata a rientrare da Marin. Primo gol in rossoblù per l’ex difensore della Juventus. I sardi controllano il gioco per il resto della prima frazione e vanno al riposto in vantaggio.

Secondo tempo con poche emozioni

Alla ripresa i rossoblù tornano in campo senza il momentaneo match winner, fermato da un infortunio e costretto a cedere il posto in difesa a Ceppitelli. È ancora un difensore, Godin, a impensierire Skorupski su calcio d’angolo. Il Bologna prova a uscir fuori ma non riesce a rendersi pericoloso. Nel finale è il Cagliari a sfiorare il 2-0 con un colpo di testa di Pavoletti fermato a un centimetro dal passare la linea di porta da un’acrobazia di Schouten.