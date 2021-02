Il Cagliari ha ufficializzato l'esonero di Eusebio Di Francesco

Capozucca nuovo direttore sportivo

A tutto lo staff di Di Francesco vanno i sinceri ringraziamenti del club"per l'attività sin qui svolta con particolare dedizione, impegno e professionalità", conclude la società del presidente Giulini. Ufficiale anche l'arrivo del nuovo direttore sportivo, Stefano Capozucca. Il lavoro dell' ex ds Pierluigi Carta proseguirà all'interno della direzione tecnica sportiva. Classe 1955, per Capozucca si tratta di un ritorno nell'isola: come ds del Cagliari ha centrato nella stagione 2015-16 la pronta risalita in A; l'anno successivo la squadra ha conquistato 47 punti che sono valsi una tranquilla salvezza, ottenuta matematicamente con quattro giornate di anticipo, e l'undicesimo posto finale.