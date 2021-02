Alex Schwazer a Sky: “Felice ma frastonato. Olimpiade? Ci spero”

Dopo la fine del processo di primo grado per doping, con l'archiviazione per "non aver commesso il fatto", il marciatore si dice "molto contento". E guarda all'appuntamento olimpico di Tokyo: "Se avrò la possibilità di partecipare sarò contento, se questo non succederà, va bene lo stesso. L’importante è essere arrivato alla verità". Wada dopo la sentenza: "Noi diffamati"

“Ho aspettato così tanto e ho lottato così tanto in questi ultimi anni, che poi quando arriva questo momento ci vuole un po’ per metabolizzare. Però sono molto contento”. Questo il commento, ai microfoni di Sky Sport, di Alex Schwazer, dopo che il tribunale di Bolzano ha posto fine al processo di primo grado per doping con l'archiviazione "per non aver commesso il fatto" (qui l'approfondimento di Sky Sport). “È stata una vittoria molto importante”, ha aggiunto l'atleta che ora guarda all'appuntamento olimpico di Tokyo: “Se avrò la possibilità di partecipare alle Olimpiadi sarò molto contento, se questo non succederà, va bene lo stesso. L’importante è essere arrivato alla verità e dimostrare a tutti che sono innocente”.