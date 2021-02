Australian Open, Berrettini si ritira: niente ottavi contro Tsitsipas

Italia senza tennisti nel primo Slam della stagione

Gli esami ai quali è stato sottoposto il 14 febbraio hanno evidenziato infatti una lesione di un centimetro e mezzo. Nella mattina italiana è quindi arrivata la decisione di rinunciare alla sfida contro il 22enne di Atene, anche per non pregiudicare il prosieguo della stagione. "Devo ritirarmi dal torneo. Ho parlato con i dottori: mi hanno detto che il problema poteva peggiorare durante il match. Ho quindi deciso di non giocare, perché avrei corso un grande rischio e probabilmente peggiorato la situazione", le parole di Berrettini. Un vero peccato: il romano era approdato per la quarta volta gli ottavi in un 'Major' ed era apparso in grande condizione (come del resto già emerso nel corso della Atp Cup). Un'occasione sprecata per lui. L'Italia è dunque rimasta senza tennisti nel primo Slam della stagione tennistica 2021. Fabio Fognini si è infatti arreso al fuoriclasse spagnolo Rafael Nadal, che vola nei quarti di finale dell'Open australiano, imponendosi in tre set per 6-3, 6-4, 6-2 e dopo 2h 16' di gioco. Il prossimo avversario del tennista maiorchino sarà proprio Tsitsipas.