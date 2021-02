Lazio-Cagliari 1-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Basta una zampata di Immobile nella ripresa alla squadra di Inzaghi per ottenere la sesta vittoria consecutiva e salire al quarto posto agganciando la Roma. I sardi si difendono in maniera ordinata ma non riescono a rendersi quasi mai pericolosi e rimangono al terzultimo posto

La Lazio batte di misura il Cagliari grazie a una zampata di Ciro Immobile e sale a quota 40 punti, raggiungendo la Roma al quarto posto, staccando Napoli e Atalanta. La squadra di Inzaghi, alla sesta vittoria consecutiva, arriverà così nel migliore dei modi al big match del prossimo turno con l'Inter. I biancocelesti faticano in un primo tempo avaro di emozioni, con i sardi ordinati in difesa ma comunque poco incisivi davanti. Serve quindi il solito Immobile che firma il gol decisivo al 61': torre di testa in area di Milinkovic-Savic e il bomber si fa trovare pronto davanti a Cragno, mettendo in porta con il mancino. Solo una vera chance per il Cagliari per agganciare il pareggio, all'85', quando Reina smanaccia un cross dalla sinistra, in mezzo c'è subito il nuovo entrato Gaston Pereiro, che però manda a lato (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A – LA CLASSIFICA DELLA SERIE A).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.