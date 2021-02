Napoli-Atalanta 0-0, la cronaca della partita di Coppa Italia. DIRETTA

Allo stadio "Maradona" di Napoli si gioca la seconda semifinale di andata della Coppa Italia, con i padroni di casa che ospitano l'Atalanta. Gattuso opta per un 3-4-3 con in difesa il trio Maksimovic-Manolas-Koulibaly. A centrocampo torna titolare Bakayoko dal 1', mentre in attacco il tridente composto da Politano, Lozano e Insigne. Gasperini deve rinunciare a Palomino squalificato ma recupera Romero che forma la difesa con Toloi e Djimsiti. In attacco la coppia Zapata-Muriel, preferito a Ilicic, e alle loro spalle Pessina.