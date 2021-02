Inter-Juventus, le formazioni ufficiali della partita di Coppa Italia

A San Siro dalle 20.45 si gioca la prima semifinale di andata di Coppa Italia. Conte non avrà gli squalificati Lukaku e Hakimi: in attacco Sanchez in tandem con Lautaro. Pirlo ritrova Kulusevski, che farà coppia con Cristiano Ronaldo: in porta c'è Buffon, fuori Ramsey e Dybala. In difesa spazio a Demiral. Le due squadre si affrontano a due settimane dalla sfida di campionato vinta per 2-0 dai nerazzurri

Inter e Juventus si ritrovano in Coppa Italia per la semifinale di andata in programma allo stadio San Siro questa sera, martedì 2 febbraio, alle 20:45. La gara di ritorno si giocherà all'Allianz Stadium di Torino tra una settimana, martedì 9. Le due squadre si affrontano a due settimane dalla sfida di campionato vinta per 2-0 dai nerazzurri. Pochi dubbi per Antonio Conte, costretto a rinunciare a Lukaku - diffidato e ammonito a seguito del concitato testa a testa con Ibrahimovic nella gara dei quarti di finale con il Milan - e ad Hakimi: al posto di quest’ultimo gioca Darmian, mentre davanti spazio a Sanchez. Per i bianconeri, turno di riposo per Chiellini, con Bonucci che avrà al suo fianco De Ligt. A destra spazio a Demiral, mentre davanti gioca Kulusevski al fianco di Cristiano Ronaldo.