Super Bowl 2021, Tampa Bay in finale contro Kansas City

Il leggendario Tom Brady ha guidato Tampa Bay alla conquista di un posto per il Super Bowl 2021. Un risultato frutto della vittoria nella finale di Conference contro i Green Bay Packers. Il 43enne quarterback approda così per la decima volta al Super Bowl, dove il prossimo 7 febbraio con i suoi Buccaneers affronterà i Kansas City Chiefs, campioni in carica, che nell'altra finale di Conference hanno avuto la meglio sui Buffalo Bills. Una presenza da record per Tampa Bay, non solo perché non scontata ma in quanto per la prima volta nella storia della Nfl una squadra giocherà in casa per il titolo, visto che il match decisivo si disputerà proprio nello stadio dei Buccaneers.

La vittoria contro Green Bay

E il marchio della classe di Brady è stato ben evidente nel successo contro i Packers: il quarterback ha infatti mandato a segno 20 passaggi su 36, con 280 yards coperte e tre touchdown. Tampa Bay è passata subito a condurre nel primo quarto (7-0), poi, dopo un'iniziale reazione di Green Bay fino al 7 pari, è sempre stata avanti fino al 31-26 finale.

L'infinita carriera di Brady

Al Lambeau Field di Green Bay, Brady ha scritto così un'altra pagina della sua leggendaria carriera. Ha giocato per 19 anni nei New England Patriots e in quelle stagioni ha raggiunto in 9 occasioni il Super Bowl, vincendolo sei volte. Inoltre, è stato nominato in quattro occasioni MVP del match decisivo. Ora avrà l'occasione di conquistare un altro titolo coi Buccaneers nella sua 21esima stagione da professionista.