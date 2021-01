Parma-Sampdoria 0-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

La Sampdoria ha vinto in trasferta 2-0 a Parma, nel match che ha chiuso la 19esima giornata del campionato di Serie A (TUTTI GLI HIGHLIGHTS). Prima parte di gara con occasioni da entrambe le parti. Dopo un palo colpito da Gervinho, è la Samp ad andare in vantaggio al minuto 25: cross dalla destra che sbatte sul ginocchio di Cornelius, assist involontario per Yoshida che sotto porta realizza. Passano 10 minuti e gli ospiti raddoppiano: palla persa da Hernani, ripartenza di Ramirez e Keita batte Sepe nell'uno contro uno. Nel finale di frazione altro legno per il Parma che colpisce la traversa con Kucka. Nella ripresa i padroni di casa provano senza successo a riaprire la partita. La squadra di Ranieri può festeggiare altri 3 punti in classifica, il Parma resta in zona retrocessione (GOL E HIGHLIGHTS DI VERONA-NAPOLI - LA VITTORIA DELL'ATALANTA CONTRO IL MILAN - L'INTER PAREGGIA A UDINE).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.